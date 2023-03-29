Напередодні артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф оселилася в Відні, зізналася, що в 4-річного Олексія виникли проблеми в дитсадку. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Шоптенко поділилася думками про виховання дітей. Вона розповіла про два варіанти, як можна було б обговорити з дитиною проблему, що виникла.

"«Через те, що ти систематично ображав ту дівчинку, тебе виганяють з садочка і тепер нам доведеться йти в інший»

⁃ Тобі мабудь сподобалася та дівчинка?

⁃ Так

⁃ І ти хотів привернути її увагу, тому почав її чіпати?

⁃ Так

⁃ А як ти думаєш що було б їй приємніше: якби ти, наприклад, дав їй якусь іграшку чи подарував би квіточку або смикав за волосся?

⁃ Якби подарував квіточку

⁃ То давай так і зробиш? Ми з тобою змайструємо для неї подарунок і ти наступного разу віддаш?

⁃ Згоден

Який з цих двох варіантів ви б хотіли, щоб був застосований вашими батьками особисто до вас? Думаю, однозначно, що другий", — пише Олена Шоптенко.

На думку танцюристки, це і є відповідь на питання, як будувати стосунки зі своїми дітьми в критичних ситуаціях і не тільки. Вона також додала, що тепер залишилося розібратися ще з одними дітьми - нашими внутрішніми.

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