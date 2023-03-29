Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор та зірка серіалу "Кріпосна". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Цимбалюк і про Інстаграм, де цього разу поділився своїми успіхами у спортзалі.

"Я кілька років тренуюся без годинника, але зараз все частіше почав ловити себе на думці, що з ним було б простіше. Ось чому", - розповів Тарас і похвалився спортивним тілом.

"Мені набридло дістати з кишені телефон, постійно перевіряти, що за повідомлення мені прийшли, а у зв'язку з роботою та діяльністю, можуть бути важливі повідомлення та дзвінки. 2. Результати тренувань все ж таки краще фіксувати: калорії, ритм серця і час, якою пішов на роботу над собою", - продовжив зірка.

"Тому я нарешті вирішив піти до вибору смарт-годин. Пару днів вивчатиму, аналізуватиму і порівнюватиму різні моделі?", - додав зірка.

"Ще новини. У квітні ми окрім "Інстинкту" зіграємо кілька разів "Емігранти" і щось знову зберемо для ЗСУ (скоро оголосимо міста). А також зіграємо дві вистави для військових", - зазначив наприкінці Тарас.

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