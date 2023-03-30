На цей раз популярна артистка вирішила вразити українців цілою серією безтурботних кадрів, зроблених поза концертним життям. Кароль постала перед камерою зі звичним яскравим макіяжем із червоною помадою.

«Вона їла хліб і каву, а олія чекала своєї слави. Та так і не дочекався маестро її поцілунок та чері з песто. Вона – давній фантомний його біль, а кухар – раптово захворів» - незвичайно підписала кадри Тіна.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Неймовірна кішка; що бачу те й співаю; Відразу видно, що Америка. Ці труби на стелях)); Дайте щось із ЛА, з Юлею 🥹🥹😻; без неї туманно; Хліб топ, теж такий їм;

Мала, масло теж їж, а то дуже худа!) Може хтось має рецепт хлібця?; Про так також люблю цей хліб Тіна дражнить».

Також ми писали, відома співачка і солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна продовжує не тільки готуватися до участі в музичному конкурсі як співведуча, не забуває вона і про свої концерти. На цей раз кадри на фан-сторінку отримали багато уваги.

Артистки виконали легендарну спільну пісню "Вільна", яка під час війни набула нового сенсу. Для виступу вибрали схожі вбрання у темних тонах із сіточкою.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.