Як пише Politeka.net, Вікторія Апанасенко - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Після цього учасниця конкурсу поїхала на "Міс Світу" до США, де їй не вдалося стати тріумфаторкою подіуму, але перемогла у номінації найкращого національного костюма, над яким працювали не лише українці, а й американці.

А тепер модель вирішила розповісти в інтерв'ю для ЖВЛ про свого обранця, який їй зробив пропозицію та подарував обручку з діамантом. Пара вже встигла офіційно оформити стосунки навесні цього року.

"Я думаю, що я згодом розповім, хто він. Поки що не хочу, щоб цей хейт йшов на мою родину", - зізналася модель.

Варто зазначити, що Апанасенко не дуже хоче розповідати про особисте, бо отримала багато критики від оточуючих. Як зізналася модель, вона і на конкурси краси почала ходити, щоб подолати свій страх.

При цьому Вікторія розповіла, що весілля поки що пара не зіграла, а лише завершила юридичну частину оформлення відносин. Разом із коханим вона вирішила перенести урочистість на вдалий час, адже навіть весільну сукню ще не обрала.

"Я переміряла 100% більше 500 і не знаю, яка саме весільна сукня мені подобається", - додала модель.

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