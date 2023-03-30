Ганна Саліванчук уже довгий час мешкає у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, вони виховують разом двох синів. Також пара рідко з'являється разом на публіці, тому в Інстаграмі Анна показує в основному різні моменти з колегами або дітьми.

На цей раз виконавиця вразила кадрами з відпочинку та роботи одночасно. На важливий захід Саліванчук вирушила разом із Ілоною Гвоздєвою - хореографом та однією з переможниць танцювального шоу, а також встигла засвітитися з колегою Іриною Сопонару з "Жіночого кварталу".

"Ох, який чудовий захід був! Зібрали багато грошей, натанцювалися, наспівалися, наслухалися, начиталися, напилися і наїлися. Ілоні Гвоздєвій та всім, хто брав участь у сьогоднішньому заході, - дякую вам велике!" – висловилася Саліванчук.

"У нас буде інша нормальність. Безперечно, ми повернемось до нормальності після перемоги, але вона буде іншою, ніж була до повномасштабного вторгнення. Багато хто з нас зараз живе з постійним фоновим почуттям жалоби.

Особливо він посилюється, коли дуже важкі обстріли та багато жертв. Ця жалоба відчувається, як фізична рана на тілі, вона не дозволяє нам відчувати позитивні емоції", - раніше сказала Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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