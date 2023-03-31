Підписниця блогерки припустила, що Катерині Репяховій може бути важко жити з чоловіком, який настільки старший за неї.

Весілля українського співака Віктора Павлика та його концертного директора Катерини Репяхової у 2020 році вразило громадськість. Вони отримали порцію критики. Не тільки через те, як швидко він розлучився з попередньою дружиною, але також через різницю у віці. Дружина молодша за артиста на 29 років. У своїх Інстаграм-Сторіз Катерина зізналася, як їй живеться зі старшим чоловіком.

Підписниця блогерки припустила, що Катерині Репяховій може бути важко жити з чоловіком, який настільки старший за неї. Але дружина співака спростувала домисли фоловера.

"Мені не важко. Тому що знайти свою людину, це справжнє щастя. А я щаслива зі своїм чоловіком. У нас немає у житті ситуацій, коли б нам заважала наша різниця у віці", - відповіла дружина українського співака Віктора Павлика.

Також Катерина Репяхова зазначила, що одружилася, коли їй було 26 років. Пара не мала весільної церемонії, але вони планують її влаштувати після закінчення війни.

Разом щасливе подружжя виховує маленького синочка Михайла. Катерина Репяхова народила свого первістка влітку 2021 року.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.

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