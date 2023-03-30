Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати бездріжджову сирну паску.

Для тіста беремо такі інгредієнти:

200 г сиру 9%

100 г м'якого вершкового масла

100 г цукру

2 яйця

150 г борошна

8 г розпушувача

70 г в'яленої вишні

Для ягідної глазурі:

60 г ягідного пюре

120 г цукру

5 г желатину + 25 мл води

Для класичної білкової глазурі:

120 г цукрової пудри

1 білок

дрібка лимонної кислоти

Спочатку приготуємо тісто. Збийте масло, додайте цукор і перемішайте, додайте яйця і знову перемішайте. Сир перетріть через дрібне сито, додайте до основної маси і перемішайте. Окремо змішайте борошно та розпушувач, додайте до сирної маси, знову перемішайте. Розріжте в'ялену вишню навпіл, додайте в тісто, перемішайте. Розкладіть тісто у форми – до половини форми. Поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готовність пасок перевірте дерев'яною шпажкою.

Щоб приготувати ягідну глазур, замочіть желатин водою, залиште набухати на 10-15 хвилин. Змішайте ягідне пюре із цукром, поставте на маленький вогонь і прогрійте, щоб цукор розтанув. Додайте розведений желатин, перемішайте. За допомогою блендера збийте масу на високих обертах до повного остигання.

Зніміть форми з пасочок і покрийте тонким шаром глазурі. Для декору Єлизавета Глінська використала в'ялену вишню та сухоцвіти. Залишіть глазур підсихати на 8-9 годин.

Звичайна білкова глазур готується просто: змішайте всі інгредієнти, збийте міксером чи в комбайні. Заглазуйте паски, залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі, щоб глазур підсохла.

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