Люля-кебаб - страва відома у всьому світі. Воно відноситься до кухонь різних країн Близького Сходу та готується у вигляді м'ясного фаршу, який нанизують на шампур. Готують його на вугіллі.
Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменеса-Браво зазначив, що таку страву можна приготувати у себе вдома. Кулінар дав простий рецепт у своєму Інстаграмі.
Ектор Хіменеса-Браво підкреслив, що не обов'язково летіти до Сакартвело, щоб поласувати люля-кебабом. Все що вам потрібно є в будь-якому магазині, а приготувати цю страву дуже легко.
Для люля-кебаба вам знадобиться:
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Салат:
- Пекінська капуста – 100 грам
- Спеція «аджика» - 10 грам
- Цибуля – 30 грам
Соус:
- Йогурт – 200 мл
- Кріп – 10 грам
- Кінза – 10 грам
- Огірок 1
- Сіль перець
Фарш:
- Курячий фарш – 200 грам
- Свинячий фарш – 600 грам
- Коріанд мелений – 15 грам
- Зіра мелена – 15 грам
- Петрушка – 30 грам
- Цибуля – 80 грам
- Сіль перець
Як приготувати:
1. Спочатку готуємо салат: нашаткуйте капусту, наріжте півкільцями цибулю, додайте спеції.
2. Після цього готуємо ароматний соус: дрібно ріжемо огірок та зелень, додаємо йогурт, сіль та перець. Добре перемішуємо.
3. Готуємо фарш: перемішуємо в мисці два види фаршу та спеції. Перекладаємо в зип-пакет і розрівнюємо по всьому пакету.
4. За допомогою дерев'яної шпажки розділіть фарш на кілька порційних частин. Заморозьте.
5. Готуємо люля кебаб: замерзлі квадратики потрібно трохи розморозити, сформувати довгасті кебаби та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки.
6. Після чого викладаємо на лаваш салат, потім готовий кебаб і зверху поливаємо соусом. Краї лаваша загортаємо всередину і у вас готова смачна страва.
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