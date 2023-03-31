Ектор Хіменеса-Браво підкреслив, що не обов'язково летіти до Сакартвело, щоб поласувати люля-кебабом. Адже його легко приготувати вдома.

Люля-кебаб - страва відома у всьому світі. Воно відноситься до кухонь різних країн Близького Сходу та готується у вигляді м'ясного фаршу, який нанизують на шампур. Готують його на вугіллі.

Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменеса-Браво зазначив, що таку страву можна приготувати у себе вдома. Кулінар дав простий рецепт у своєму Інстаграмі.

Ектор Хіменеса-Браво підкреслив, що не обов'язково летіти до Сакартвело, щоб поласувати люля-кебабом. Все що вам потрібно є в будь-якому магазині, а приготувати цю страву дуже легко.

Для люля-кебаба вам знадобиться:

Салат:

Пекінська капуста – 100 грам

Спеція «аджика» - 10 грам

Цибуля – 30 грам

Соус:

Йогурт – 200 мл

Кріп – 10 грам

Кінза – 10 грам

Огірок 1

Сіль перець

Фарш:

Курячий фарш – 200 грам

Свинячий фарш – 600 грам

Коріанд мелений – 15 грам

Зіра мелена – 15 грам

Петрушка – 30 грам

Цибуля – 80 грам

Сіль перець

Як приготувати:

1. Спочатку готуємо салат: нашаткуйте капусту, наріжте півкільцями цибулю, додайте спеції.

2. Після цього готуємо ароматний соус: дрібно ріжемо огірок та зелень, додаємо йогурт, сіль та перець. Добре перемішуємо.

3. Готуємо фарш: перемішуємо в мисці два види фаршу та спеції. Перекладаємо в зип-пакет і розрівнюємо по всьому пакету.

4. За допомогою дерев'яної шпажки розділіть фарш на кілька порційних частин. Заморозьте.

5. Готуємо люля кебаб: замерзлі квадратики потрібно трохи розморозити, сформувати довгасті кебаби та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки.

6. Після чого викладаємо на лаваш салат, потім готовий кебаб і зверху поливаємо соусом. Краї лаваша загортаємо всередину і у вас готова смачна страва.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.