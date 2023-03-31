Популярний український музикант Сергій Бабкін, який нещодавно презентував пісню, яку написав на замовлення українських військових, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу шоумен виклав мило фото, де показав свою нагороду від військових, і розповів про неї.

Як видно, на новій фотографії Сергій зображений у чорному піджаку, в руках перед собою він тримає нагрудну медаль та посвідчення на неї. При цьому артист щиро та чарівно посміхається до камери.

У підписі до публікації Бабкін розповів про свою нагороду, яку отримав від військових:

"Я щасливий, що маю змогу бути корисним і допомагати рідному Харкову, нашим військовим та всім, хто цього потребує. У неділю мав виступ на благодійному футбольному матчі між ветеранами харківського ФК "Авангард", частина яких з першого дня війни служить у лавах ЗСУ, та зірками Бундесліги – ветеранами ФК "Майнц 05". Всі зібрані кошти підуть на потреби військових, що служать у підрозділі разом з футболістами ФК "Авангард", та на підтримку жертв війни в Україні. Вдячний всім, хто долучився. Окрема подяка @koshelenko1972 та нашим військовим за вручену мені медаль "За службу Україні". Гордий мати таку нагороду! Визнання від наших воїнів - найдорожче.".

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