Як пише Politeka.net , Вікторія Апанасенко - відома українська модель, яка стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Після цього дівчину покликали виступати на Міс Світу, але Вікторія до останнього відмовлялася брати участь. Але підсумкове рішення виявилося правильним, адже Апанасенко заблищала на американському подіумі та стала переможницею у номінації національний костюм.

А тепер зірка вирішила розповісти про біду в сім'ї, адже в неї дуже захворів батько. Відповідне інтерв'ю Апанасенко дала "ЖВЛ".

"Лікар сказав, я не знаю, як ти живий досі. Ми одразу повезли до Інституту серця в Києві, йому зробили операцію і йому дуже було погано", - розповіла модель.

При цьому ніхто не давав втішних прогнозів, а Вікторія сподівалася отримати хоча б мінімальну надію на диво.

"Він може померти або до операції, або під час операції, або після операції, - поділилася зірка. Тому вона чудово знала, як це, коли все життя пробігає перед очима ще до повномасштабного вторгнення в Україну. А коли операція пройшла успішно, здавалося, що все налагодилося, але почалося повномасштабне вторгнення.

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