Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше працювала у продюсерському центрі Монатіка та була його бек-вокалісткою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала, чим ще займається, окрім співів та виступів із сольними концертами.

Як виявилося, Ліда бере участь у вар'єте-шоу та вирішила показала шанувальникам, як це виглядає у закуліссі. На кадрах можна побачити, як Ліда разом із дівчатами-колегами готуються до виступів, чепуряться, одягаються та репетирують свої танці та постановки. Тут артистку можна побачити і при повному параді, і без макіяжу і сценічних чином, але виглядає вона дуже природно і мило.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "А як вам такий формат #lidaleevlog? Провела вас трішки у залаштунки одного з наших вар’єте-шоу "Рояль". До речі, в березні ми повністю SOLD OUT! Тому щасливі чекатимемо вас на шоу у квітні щоп’ятниці: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже хороший рілс".

"Вау, вогонь".

"Красуня".

"Пишаюся".

"Цікаво".

"Круто. Це так цікаво, Лід".

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