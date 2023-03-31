Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український співак, який одружений із актрисою Сніжаною Бабкіною. У пари є двоє спільних дітей – Веселіна та Єлисей, а також у Сніжани є син Артур від минулих стосунків, якого Сергій усиновив. Бабкіна, як і зірковий чоловік, активно веде блог, де ділиться не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Бабкіна показала, як приготувати смачну капусту.

"Я обіцяла вам рецепт дуже смачної капусти. У киплячу воду додаємо сіль і спеції. Варимо капусту 5 хвилин. Змішуємо вершкове масло 50 гр і оливкове масло 2 ст. ложки. Поливаємо капусту. Посипаємо сіллю. 170 градусів", - написала Сніжана.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Супер рецепт, але 1,5 години .....)) може хоч годину?";

"Дякую за рецепт, підкажіть які спеції додавали?";

"Супер, дуже апетитно, треба приготувати";

"Люблю цвітну капусту, обов'язково приготую за вашим рецептом";

"Круто! Ще дуже смачно - пюре з цвітної капусти з м'яким сиром";

"Вау. Чи є надія побачити рецепт фокачі? Ваші рецепти всі дуже круті! Дякую)";

"Виглядає супер! Але 1.5 години включеної духовки для Європи це дорого".

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