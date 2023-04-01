Однак вона зазначила, що вважає за краще зустрічатися з лікарем на планових чек-апах, а не тільки в екстрених випадках, таких як її поточне інтенсивне лікування.
На даний момент Настя проходить інтенсивне лікування, і її лікар відвідує її щодня двічі для проведення процедур, які, хоч і не дуже приємні, необхідні її одужання.
Вона порівнює проблеми зі своїми голосовими зв'язками із травмами в інших частинах тіла. При травмі в нозі, наприклад, можна ходити, але швидко бігати не вийде до повного відновлення. Те саме відбувається з голосовими зв'язками: Настя може співати в низькій тональності, але не може витримувати високі ноти через новоутворення на своїх зв'язках.
Іноді можна зробити спеціальні ін'єкції, які на такий короткий термін, як півгодини, полегшують роботу голосових зв'язок. спрацювати для одного короткого виступу" - поділилася Каменських.
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Наразі Настя проходить інтенсивний курс лікування з її фоніатром, щоб бути готовою до тривалих щоденних живих концертів у турі "Я-Україна". Вона дякує всім, хто висловив свою підтримку та розуміння у своїх повідомленнях, і з нетерпінням чекає на зустріч із шанувальниками у містах України.
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