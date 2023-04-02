На офіційній сторінці СТБ в Instagram розповіли, як приготувати "паску" панетоне за рецептом від мами Ектора Хіменеса-Браво. Вона дуже легка в приготуванні, м’яка та ніжна на смак і обов’язково прикрасить ваш стіл.

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Нам знадобляться такі інгредієнти:

борошно – 560 г

сухі дріжджі – 1 ст. л

цукор – 110 г

тепле молоко – 120 мл

сіль – ½ ч. л

цедра одного великого апельсину та одного лимону

великі яйця – 4 шт.

ванільний екстракт – 1 ч. л

вершкове масло кімнатної температури – 150 г

золоті родзинки – 75 г

суха журавлина – 75 г

карамелізовані апельсини – 75 г

чорний шоколад – 100 г

Також потрібна форма для «Панетоне» або форма 20 см у діаметрі з викладеним високо пергаментом та змащена вершковим маслом.

Одразу нагрійте духовку до 40°C і вимкніть.

Помістіть дріжджі, 1 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте, додайте тепле молоко та продовжуйте перемішувати, доки не побачите піну. Окремо змішайте міксером все борошно, що залишилась, цукор, цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжджів, ваніль та ретельно перемішайте насадкою для тіста. Накрийте плівкою та дайте відпочити в духовці 2–4 години, щоб тісто нвиросло в три рази.

Дістаньте тісто та перемішайте насадкою для тіста 5 хвилин. Поступово додавайте вершкове масло, поки воно не перемішається. Тісто має стати еластичним та однорідним. Далі додайте дрібно нарізані сухофрукти, карамелізовані апельсини та подрібнений шоколад, перемішайте ще одну хвилину.

Змастіть вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. З тіста сформуйте кулю, покладіть у форму для панетоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем, змастіть верх теплим молоком або рідким вершковим маслом, закрийте плівкою та дайте пасці ще відпочити у теплій духовці 2-3 години, доки вона не виросте у три рази.

Дістаньте, зніміть плівку та випікате у духовці, розігрітій до 175 градусів, 45-50 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою. Якщо панетоне почне ставати коричневим зверху дуже зарано – накрийте фольгою.

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