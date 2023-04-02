Наймолодшому синові зіркової пари Сашуні всього 2 роки та 4 місяці. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася своєю радістю від нового досягнення хлопчика.

"Ура! Вперше сказав 5 слів підряд ❤️👏 Кожне слово кожної дитини - це особливе досягнення для батьків 😅 Думаю, ви мене розумієте ))", — написала дружина ведучого під відео.

Шанувальники родини в коментарях засипали маленького Олександра Решетніка компліментами та вражені його оксамитовим голосом і хорошою дикцією:

"Молодець, як виразно сказав❤️🔥, красунчик❤️";

"Сашуня, пожежа! Який красунчик! Справжній чоловічок! Я навіть зразу не зрозуміла, що то він!!!";

"Який чарівний голосок!!!! 😍 Оксамитовий😍";

"Весь у тата 😉 така гарна дикція 👏".

При тому, що Христина Решетнік є матусею трьох дітей, їй вдалося зберегти ідеальну фігуру. Але кілька днів тому вона зізналася, що за останній місяць набрала зайвого через любов до свіжоспеченої випічки й тепер важить 57 кілограмів при зрості 169 см. Через це дружина ведучого посилено тренується в спортзалі, відмовилася від булок і мотивує до цього своїх підписниць.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Григорій Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.