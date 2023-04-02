Артистка вирішила розповісти про досить спірну історію та викликала багато обговорень. За словами Єфросініної, одним із незручних моментів для неї став той, на якому в незручність потрапили всі (щоб подивитися випуск, доскролльте до кінця сторінки).

У Харкові на конференції вона запропонувала поділитися глядачам, що незручного з ними траплялося останнім часом. І відповідь однієї з жінок вразила всіх - вона заявила, що зрозуміла: вона сидить тут на конференції поруч із коханкою свого чоловіка.

Українки обговорили цю історію, але згадали про особисті незручності Єфросініної та Полякової, які раніше обговорювали колег:

«Дві популярні жінки до війни та під час. Хтось розуміє, що дві успішні та багаті жінки зараз намагаються говорити з народом на звичайні теми життя, коли до трагедії нашої країни вони були супер недоступними для звичайних жінок і жили найрозкішнішим життям. я сама бачу ці подвійні стандарти.

Чому ці дві сильні жінки не були раніше такими відвертими з нами, з народом?» - поцікавилася одна із жінок.

«Але найважливіше, обернути наприклад ту ж Лободу, яка обрала шлях допомагати країні та людям, але її обосрать - як Полякова - це прямий поступок чесності та справедливості! Полякова також колись намагалася залізти в російське шоу біз, але їй менше пощастило свого часу. І зараз вона оре, і все заперечує!; А критика Злати Огнєвіч? Дівчатка самі не раз ганьбилися» - додали в мережі про недавні скандали.

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