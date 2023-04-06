Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка під час війни організувала "жіночий клуб" і влаштовує благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому показала своє тренування.

Схоже, це відео Ілона знімала під час свого відпочинку у Карпатах, вона знята у кімнаті-капсулі з прозорими стінками. Перед камерою зірка з'явилася у вузькому яскравому костюмі з лосин та короткого топу, що підкреслює вигини тіла та не сковує руху під час тренування. Як видно, деякі з вправ танцівниці на розтяжку тут можна помітити її гнучкість і пластичність.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла: "Обожнюю свій простір, свою роботу і в цій рутині все моє життя. А ще в мене з’явилась нова любов. Одяг, харчування, спортивні товари. Великий асортимент, приємні ціни і за моїм промокодом діє знижка". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію хореографа.

Нагадаємо, "Яскраво і круто": "Холостячка" Огневич показала, як створює сценічний образ.

Як повідомляла Politeka, "Нам потрібна підтримка": Тарабарова в останні дні перед пологами поділилася своїми переживаннями.

Також Politeka писала, що "Це щось від лукавого": Еллерт з "Холостячки" вставив свої "п'ять копійок" у скандали навколо Лаври.