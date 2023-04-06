Цього разу популярна українська ведуча Марічка Падалко розповіла про своє захоплення, яке не залежить від роботи на телебаченні. Їй вдалося привернути увагу до корисного заняття та навіть вразити українців:

«Отримала перепустку на Бостонський марафон, залишилося туди потрапити, отримати стартовий номер та пробігти 42 км. Наступного тижня вже вирушаю у далеку подорож» - поділилася Падалко під мотивуючим роликом.

У мережі українці підтримали ініціативу ведучої:

«Натхняюся тобою!!; Вдалого забігу та гідно уявити Україну! Удачі та яскравих вражень; Бажаю вам успіху! Вірю у вас; Вітаю Марічку, ви у нас молодчинка;

Щасливого шляху та щоб усе було в кайф!; За тебе вболіватимуть і десь під Гуляйполем; Так круто та мотивує інших; Марічко Ви неймовірна Зразок Україночки».

Раніше на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна більше не потребуватиме ПДЧ для вступу до НАТО. У минулому цей план був символом невдалої зовнішньополітичної стратегії України у 2008 році, коли вона не отримала ПДЧ через позицію канцлера Меркель. Зараз, на думку Кулеби, Україна зможе наблизитися до членства в НАТО за більш простим механізмом.

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