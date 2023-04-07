Вона помітила, що часом здається, що вона сама вибирає місця, а вони вибирають її. Співачка описала, як вона купила квиток у середині ночі, залишила кілька днів на доробку роботи і потім увійшла до вагону.

Коли вона прокинулася наступного ранку, вона відчула, як життя за вікном дихає і живе своїм життям. Чашка чаю або кави здавалася їй найсмачнішою, вона торкалася всього і говорила з кожною невід'ємною складовою затишку, властивого тільки цьому місцю.

Для Даші це була чиясь мрія, яка дозволила їй побути тут і забути на мить, але не пірнати у буденність міста та людей. Вона зупинилася, прислухалася до тиші і насолодилася повною мірою.

«Шапка – вогонь!); Ти гарна 😍🔥; Даша, навіщо вам той Київ (метушня). Краще провінція та спокій. Поки ми навалимо лаптеногім); Це шапка така кучерява на голові?; Даша, яка ж ви гарна» - пишуть у мережі.

Раніше Даша Астаф'єва пояснила, що радіє тому, як швидко зникає така шароварщина з культурного простору України.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

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