Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливу та філософську посаду про те, як вона "втекла" з Києва, щоб відновити сили.

Як виявилось, Даша поїхала до Карпат, де вирішила відпочити. Зважаючи на знімки, в горах зараз досить прохолодно і все засніжено. Однак це не заважає артистці відпочивати, дихати свіжим повітрям і весело проводити час. За словами співачки, це другий з початку війни, коли вона дозволила собі виїхати та приділити час собі.

У підписі до публікації Астаф'єва поділилася своїми емоціями: "Як ти". Здається, це топ-фраза цього найнеочікуванішого, найдовшого та так і не прожитого у спокою року. "Як ти" - це така собі перевірка на рівень міцності, нормальності [зрозуміло шо в умовах] настрою та стану загалом… "Як ти" - іноді початок, а іноді кінець розмови нашого сьогодення. "Як ти" - іноді єдине, що можна вичавити із застиглого від подій себе. Ось - я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трішки відновитися, пожити. Це Карпати. Тут добре, але іноді гучне - лякає, а місцеві не розуміють. Тут тихо і спокійно. Не хочеться новини, та бути на сторожі. Тут все пофіг. Купила гумовики за триста гривень, радію як дитина! Розумієте? Бо тепер, скрізь можу йти. Але то так, бо треба. Щоб повернутися і знов працювати і наближати разом з усіма своїми перемогу! Жити. Отак я. А як ти?".

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