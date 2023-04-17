Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич , яка з початку війни залишається в Україні, багато гастролює з благодійними концертами та приєднується до волонтерських проектів та ініціатив, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та звернулася до шанувальників на честь свята.
Як видно, на новій фотографії Злата знята у цікавій локації, вона тримає в руках живого білого голуба. Перед камерою артистка з'явилася в чорній сукні, що облягає, асиметричного крою, якій підкреслило струнку фігуру. Її волосся зачесане в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж, вона дивиться кудись убік, позуючи фотографу.
У підписі до публікації Огневич нагадала українцям, завдяки кому багато хто може спокійно відзначати Великдень, і попросила задонатити:
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"Найбільша мрія: Мирна Україна. А для цього нам потрібна Перемога. Я дякую військовим, які наближають Той День і віддають найцінніше... Дякую за можливість святкувати Великдень разом з близькими, прокидатися в тилу і жити з надією, що все буде добре. Побажання сили і витримки тим, хто перебуває в окупації… Всім любові й миру, хай світло веде ваше серце. У цей день прошу задонатити військовим і тим самим висловити нашу безмежну вдячність і шану, та наблизити Перемогу".
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