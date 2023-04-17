Катя Репяхова розповіла, як Віктор Павлік виступив у Празі. Дружина музиканта опублікувала сторіс в Інстаграм, розповідаючи про цю подію.

"Наш татко вчора співав у Празі, а сьогодні вже у Львові", - написала Репяхова та поділилася фото, де Павлик був разом із солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою, Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим.

"Благодійний концерт у Празі! Разом до перемоги!" - написав Павлик у публікації.

Фанати, включаючи Олександра Пономарьова, Катю Репяхову, соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми та Юрія Горбунова, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дякую";

"Огонь".

Варто зазначити, що Віктор Павлик - відомий український музикант, який, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артист зайнявся допомогою України та виступає на благодійних концертах, а також приєднався до флешмобу від Міноборони.

"Приєднався до флешмобу. "Укроборонпрому" з нагоди налагодження серійного виробництва артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Передав своє привітання окупантам. Ні обіцянок, ні пробачень! Слава Україні!", - написав артист у публікації.

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