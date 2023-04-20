Катя Поплавська , 22-річна блогерка, яка стала новою подружкою 38-річного Володимира Остапчука, показала, як не готувати вдома. Дівчина поділилася кадрами із зірковим обранцем у своєму Інстаграмі.

"Сказала йому, що хтось у сім'ї головний, той і готує. Користуйтеся, поки я жива", - написала зірка в публікації.

А до цього Катерина вирішила відповісти на питання, як вона ставиться до минулого особистого життя Володимира.

"Я розумію, що Вова наробив помилок у відносинах. Не думайте, що я ідеалізую. Але я знаю й моментами зовсім інше від того, що знаєте ви. Головне, що він визнав ці помилки, пропрацював їх із психологом і сам собі пообіцяв їх більше не повторювати.Та й ви пишіть мені, який він хороший.Для мене нормально, що він за 38 років був одружений і має дітей.Було б дивно, якщо було б навпаки.Це класно, коли є такий досвід. його треті за життя. І як на мене, це зовсім невелика цифра майже для 39-річного чоловіка. Я оцінюю його стосовно мене - і повірте, краще за чоловіка я не могла уявити", - поділилася Поплавська у відповіді на запитання фаната, який він поставив у сторіс.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука зізналася, що її дратує у чоловіках.

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