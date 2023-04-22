Григорій Решетник, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка", вирішив поговорити з фанатами. Зірка запропонував ставити запитання у сторіс Інстаграм.

"Новий сезон "Холостяк" буде восени чи вже 2024 року?", - запитав фанат.

"Ще зберігається ймовірність, що новий сезон вийде цієї осені - ми і ви дуже цього хочемо. Але якщо, раптом, не встигнемо, то в 2024-му буде обов'язково! Найрейтинговіший, найпопулярніший проект країни, що найбільш обговорюється, - неодмінно має продовжити свою історію заради улюблених глядачів", - написав Решетник.

"Що за сімейні мелодрами у Алекса та Каті?", - запитав ще один фанат.

"Свідомлюся, не встигаю стежити за всіма перипетіями життя героїв своїх проектів... Але якщо у них є реакція на слова та вчинки один одного, значить почуття досі живуть. Якщо почуття проходять - людям стає просто байдуже, що відбувається в житті, колись кохана людина. А тут, я так розумію, зовсім інша ситуація", - написав Гриша.

Варто зазначити, що Алекс Топольський - останній герой "Холостяка". На проекті він вибрав модель Катю Лозовицьку, але пара не змогла збудувати стосунки після проекту і розлучилася практично миттєво.

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