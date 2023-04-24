Українська співачка Jerry Heil вирішила поділитись подробицями свого повернення в Україну. Спочатку артистка вирішила зіграти в гру з фанатами в Інстаграм.
"Перевірка на вашу уважність, тому що я це вже згадувала у себе в телеграмі, у себе в ТікТок, здається у відео говорила, скоро ми з вами заспіваємо цю пісню разом, побачимося з вами на рідній землі, але що саме це буде з -за що саме я повертаюся в Україну Оце віконце, можете написати свої відповіді", - сказала співачка.
"Причину повернення в Україну не знаю, але мрію відвідати концерт у рідному Харкові", - написав фанат.
"Народ, це і є причина взагалі. Я розповідала в телеграм-каналі, до речі, ось, на ручці, мій телеграм-канал про те, що я їхатиму в Україну з туром. Я проїдуся багатьма містами. Ми зараз швиденько вирішуємо список і я його відразу опублікую.Це буде дуже великий, але досить великий тур, тому що займе він у мене місяць часу, я повернуся на літні канікули з Берклі додому і дам навіть концерт в одному місті у Василькові, тому знайдіть під мене будь ласка, час", - розповіла зірка в сторіс, пропонуючи зайнятися планами на літо.
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