Популярна українська співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом зі своїм колективом стала справжньою зіркою "Євробачення" і прославилася на весь світ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася фото людини, яка, як виявилося, створила групу Go-A.

На фотографії можна побачити хлопця, котрий сидить за музичною апаратурою. Його звуть Тарас Шевченко, і він відзначає свій день народження. Саме з цієї нагоди Катя порушила представити його публіці.

"Під цим фото ви можете з усієї сили привітати @tarasyku з тим, що він народився! А потім вирішив створити гурт Go_A. Давайте, давайте! У людини день народження! Відкладіть всі свої справи і зробіть це!", - написала Павленко у підписі до публікації.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Мої привітання! Удачі та Перемоги!".

"З днем ​​народження і дякую за заснування Go-A. Який чудовий подарунок світу – слухаю вас, хлопці, щодня".

"З днем ​​народження, дякую за чудову музику".

"Вітаю з днем ​​народження! Бажаю сил, натхнення та Перемоги! Дякую за важливу роботу, яку ви робите!".

"Ваш гурт – втілення моєї мрії про сучасну українську музику! З днем ​​народження, натхнення і багато і добрих років!".

"З Днем народження!".

"Вітаю з днем ​​народження".

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