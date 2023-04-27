Артистка із "Жіночого кварталу" зізналася, що такий протест був правильним кроком і вона не шкодує.

Актриса Олександра Машлятіна, відома за роллю у серіалі "Жіночий квартал", поділилася історією того, як війна вплинула на її образ, і чому вона вирішила змінити звичну зачіску.

Як розповіла Машлятіна в інтерв'ю для програми "ЖВЛ", у період війни вона їздила на передову до свого старшого брата, який воював у ЗСУ. Війна залишила на актрисі глибокий слід, і вона вирішила відобразити свій внутрішній стан у своєму зовнішньому вигляді.

"Війна так передається, що тобі хочеться якось ототожнювати свій внутрішній стан, свій вигляд із тим, що відбувається зовні, тому я вирішила змінити образ", - розповіла актриса.

Зокрема, вона вирішила відрізати своє розкішне волосся. Як розповіла Машлятіна, це рішення було несподіваним навіть для її близьких.

"Завжди хотіла спробувати щось нове. А чого ні? Роби з собою, що хочеш. Я самостійна дівчинка і вирішила підстригти себе сама. Це було дуже смішно. Я ножицями підстриглася, а потім уже, коли настав час машинки, я два дні не могла стригтися далі, бо все було дуже нерівно”.

Таким чином, зміна зачіски стала для актриси способом висловити своє ставлення до війни і показати, що вона готова змінити себе, щоб відповідати обставинам, що змінюються.

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