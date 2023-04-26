Співачка Тіна Кароль зненацька з'явилася посеред Києва. Кадри з'явилися у телеграм-каналі "Київський рух", передає Politeka.net.
"Що це за нашестя заїзд у Києві? Університет Шевченка", - лаконічно були підписані кадри в телеграм-каналі.
На кадрах можна побачити зірку, яка сиділа у великій білій накидці прямо посеред дороги. На тлі зірки було однотонне полотно, яке використовується для хромакею. У цей час із Кароль працював фотограф.
Варто зазначити, Тіна Кароль – успішна українська співачка, яка стала Народною та Заслуженою артисткою України. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно артистка опублікувала кадри зі своєї нової фотосесії в Інстаграм, де позувала з білою накидкою, яку використала і для фотосесії у Києві.
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«Кілометр – теж
Кілометр – стоп
Я заручник сил твоїх
Моїх диких снів
Розум каже ні
Ну, коли вже стану вітром», - написала Кароль в Інстаграм.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Обнімаюча і зігріваюча ноша...";
"Чи цікаво її хтось ще слухає у своєму play list";
"Неймовірна жінка, яку можна назвати Жінка Бог";
"Я вже не знаю, на що більше чекаю - нову пісню, або розкриття концепту ковдри".
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