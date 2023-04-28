Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила побалакати з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання українцям у сторіс Інстаграм.

"Давно не залишала віконце для питань", - написала Катя.

"Коли за донечкою?))", - спитав фанат.

"Поки що багато моєї уваги вимагає Мишко. І чоловік не дуже готовий до наступної дитини", - написала Репяхова.

"Ви бачите результат підборіддям? Бо щось на сторіс здалося... Що видно ще трошки", - написала ще одна фанатка.

"Ліпофілінг не вирішує проблему на 100%. Лікар відразу про це сказав) Для того, щоб зовсім позбутися підборіддя, потрібно ставити імплант. Я це зроблю, коли робитиму груди", - написала Репяхова у відповідь.

Варто зазначити, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, який старший за неї на 28 років. У пари з'явився син Михайло кілька років тому. Якщо для Каті це був первісток, то для Віктора четверта дитина від четвертої дружини. Репяхова стала як дружиною для Павлика, а й його менеджером, який організовує концертну діяльність зірки. А нещодавно Катя зізналася, що концерт у Дніпрі зірки зірвався з вини організаторів.

Нагадаємо, дружина Павлика розповіла про проблему зі здоров'ям, з якою бореться багато років.

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