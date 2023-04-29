Співачка Тіна Кароль представила довгоочікуваний кліп на пісню "Honey & Мед", в якому вона вперше у своїй кар'єрі виконала трек двома мовами - англійською та українською. У кліпі, знятому в Лос-Анджелесі під режисерством кліпмейкера Генрі Ліпатова, можна побачити сюрреалістичні кадри з акулами, що літають по небу.

Трек "Honey & Мед" розповідає історію одного кохання, яке відгукнеться у багатьох. Використовуючи алегорії, Тіна порівнює почуття зі стихіями. Пісню написала та спродюсувала сама Тіна Кароль.

У кліпі Тіна Кароль постала в чорній міні-сукні та білій ковдрі на березі океану, а в певних епізодах по її волоссю і тілу стікав мед. Романтична лінія представлена ​​обіймами виконавиці із темношкірим чоловіком.

«Дуже-дуже чекаємо тур Україною; Тіна - суцільна спокуса і тут вона зовсім інша як раніше. Смачна дуже 🤤; Дуже естетичне відео 😍 дякую за насолоду для очей; Це вогонь! Так ніжно і водночас лаконічно та пристрасно» - підтримують у мережі.

«Вперше у моїй кар'єрі співаю двома мовами в одному треку: англійською та українською. Я бачу в цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики на світову аудиторію, прославляючи сучасну музичну Україну» - написала Кароль під кадрами трохи раніше.

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