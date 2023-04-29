Популярна українська співачка Ірина Федишин , яка з початку війни дуже багато гастролює за кордоном та Україною з благодійними концертами та передає кошти на ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася свіжими кадрами у весняному вайбі.
Як видно, на нових фотографіях Ірина знята на вулиці, вона стоїть біля пишної квітучої сакури. Перед камерою артистка з'явилася у короткій небесно-блакитній сукні, яка підкреслила фігуру та стрункі довгі ноги. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Федишин написала: "Ужгород та Мукачеве залюбували сакурами. Побувала з благодійними концертами на Закарпатті. Дякую всім за підтримку".
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки:
"Як вам підходить ця сукня і весь образ! Ніжність і жіночність".
"Красива та неймовірна".
"Красуня, молодець".
"Люблю дуже ваші пісні Ірина, можна слухати цілими днями".
"Красуня, як завжди!".
"Наша королева. Ви дуже гарна".
"Неймовірна!".
"Яка ж ви гарна. А фігура".
"Неповторна наша. Ірина, фото такі ніжні, неможливо відірватися просто".
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