Популярна українська співачка Ірина Федишин , яка з початку війни дуже багато гастролює за кордоном та Україною з благодійними концертами та передає кошти на ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася свіжими кадрами у весняному вайбі.

Як видно, на нових фотографіях Ірина знята на вулиці, вона стоїть біля пишної квітучої сакури. Перед камерою артистка з'явилася у короткій небесно-блакитній сукні, яка підкреслила фігуру та стрункі довгі ноги. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Федишин написала: "Ужгород та Мукачеве залюбували сакурами. Побувала з благодійними концертами на Закарпатті. Дякую всім за підтримку".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки:

"Як вам підходить ця сукня і весь образ! Ніжність і жіночність".

"Красива та неймовірна".

"Красуня, молодець".

"Люблю дуже ваші пісні Ірина, можна слухати цілими днями".

"Красуня, як завжди!".

"Наша королева. Ви дуже гарна".

"Неймовірна!".

"Яка ж ви гарна. А фігура".

"Неповторна наша. Ірина, фото такі ніжні, неможливо відірватися просто".

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