Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала, як її обдарували квітами після одного з концертів за кордоном.
Як бачимо, на нових знімках Світлана відображена, мабуть, після концерту, вона тримає в руках величезні букети квітів різних відтінків, сортів та видів. Перед камерою артистка з'явилася в чорній сукні, що облягає, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кокетливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Лобода написала: "Так важливо відчувати себе потрібною... Дякую вам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Таланлива".
"Справжня українка!".
"Неймовірно гарна".
"Красуня. Так мрію потрапити на ваш концерт".
"Ви завжди нам дуже потрібні, любимо нескінченно".
"Ви будете потрібні нам завжди, і ми завжди будемо поряд".
"Дякую Вам за те, що даруйте нам свою любов і музику".
"Дякую за концерт. І дякую за подарунок для українців".
"Дуже важливо почуватися потрібним, якщо це почуття є, значить йдеш вірним шляхом. Божого благословення вам!"
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