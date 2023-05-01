Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала, як її обдарували квітами після одного з концертів за кордоном.

Як бачимо, на нових знімках Світлана відображена, мабуть, після концерту, вона тримає в руках величезні букети квітів різних відтінків, сортів та видів. Перед камерою артистка з'явилася в чорній сукні, що облягає, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кокетливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Лобода написала: "Так важливо відчувати себе потрібною... Дякую вам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Таланлива".

"Справжня українка!".

"Неймовірно гарна".

"Красуня. Так мрію потрапити на ваш концерт".

"Ви завжди нам дуже потрібні, любимо нескінченно".

"Ви будете потрібні нам завжди, і ми завжди будемо поряд".

"Дякую Вам за те, що даруйте нам свою любов і музику".

"Дякую за концерт. І дякую за подарунок для українців".

"Дуже важливо почуватися потрібним, якщо це почуття є, значить йдеш вірним шляхом. Божого благословення вам!"

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