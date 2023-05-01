Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з українцями відчуттями під час обстрілу. Зірка опублікувала сторис у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Щоразу під час нічного обстрілу України моє улюблене заняття, сидячи в коморі - думати... Про те, як назавжди зафіксувати цей стан ставлення до російської нечисті. Боронь Боже, настане момент, коли раптом ослабне те, що я відчуваю зараз, коли поряд мої налякані діти. Боронь Боже, хтось відкриє рота в моїй присутності на тему "каємося, ми - брати, давайте помиримося", - написала Маша в сторіс, де сиділа в притулку і ховалася з дітьми від ракетної атаки росіян.

"А ще я гортаю стрічку і бачу неймовірне захоплене і чарівне життя людей, яке йде паралельно з нашим пеклом. Не мій стиль нити" за що саме нам випала та остання плішива людина?". Але ж, лин, коли спина тріщить від сидіння на підлозі, а ти ніфіга не знаєш, коли тому всьому кінець і бачиш, як люди в цей час насолоджуються всіма неймовірними можливостями планети, трохи підступає до горла", - написала Маша під другим сторісом, де показала парочку під водою.

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