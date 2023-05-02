Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео з концерту, на якому прямо зі сцени звернулася до шанувальників.

Схоже, це відео було знято під час концерту Наді після ракетних атак по Україні та сумних новин про загиблих. За словами артистки, їй дуже складно виходити на сцену після таких новин, і хочеться відразу скасувати концерти. Проте, як би не було важко, артистка знаходить у собі сили виходити до глядача, щоб хоч ненадовго відволікти від усього поганого.

І у своєму зверненні зі сцени, і у підписі до публікації Дорофєєва сказала: "Не знаю, як це у інших артистів, але мені дуже важко виходити на сцену, особливо, коли ми чуємо страшні новини. Перше відчуття - все скасувати, закритися і ридати. Але ж саме цього хоче наш ворог, щоб ми всі заховалися, були тихішими, непомітними, просто зникли. Так, я не знаю, що на мене і на нас всіх чекає завтра, але знаю точно - що надія на перемогу є тією силою, яка нас веде і рятує зараз. Вже сьогодні я їду у свій благодійний тур – починаю з Америки! Продовжую робити свою справу і разом з вами збираю на допомогу Україні Дякую, що ви поряд".

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