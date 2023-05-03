З "Королевою ночі" у житті Олі Полякової покінчено, зміни не тільки у репертуарі, але й у зовнішності.

Оля Полякова повідомила, що на зміну легендарної програми "Королева Ночі" прийшло нове шоу, пише Politeka.net.

«Приходьте обов’язково, щоб побачити та почути нову Олю Полякову. До програми ввійшли улюблені хіти перекладені українською мовою, а також нові треки воєнного часу», - каже Полякова.

У тур Україною і Європою Оля Полякова вирушає вже цього місяця. Виступи нової Полякової плануються більш ніж в 10 містах.

«Ми презентуємо нову концертну програму «Все буде добре»!», - розповіла Полякова.

На афіші співачка позує в блакитній сукні з глибоким декольте. Її волосся розпущене, ніяких кокошників і корон. Додамо, що під час шоу «Королева ночі» Полякова постійно змінювала наряди, з’являючись перед публікою то в образі королеви лісу, то в неймовірному наряді королеви сонця.

Коментуючи нове шоу Полякової, шанувальники співачки питають, чи плануються виступи в Ужгороді, Тернополі, Кропивницькому й інших містах, які не вказано не афішах.

Зазначимо, що список міст, в яких виступить Полякова, буде доповнюватися.

Нагадаємо, Полякову і Єфросиніну підняли на сміх через некультурну поведінку.

Також повідомлялось, що Полякова розповіла про хворобу Олега Винника.

Крім того, Politeka.net писала, що Поляковій довелося змінити стиль заради нових пісень.