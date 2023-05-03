Відома актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила висловитись про деякі секрети краси, про які не варто забувати. Проте вона збентежила українок кадрами в одній білизні.

За словами артистки, ніжність – це та сама природна якість жінки, її зброя та її зворушлива слабкість. І кожна жінка має широкий спектр проявів цього відчуття.

Саліванчук заявила, що жінка при цьому має дбати про своє тіло, оскільки саме правильний догляд за ним здатний продовжити молодість на багато років. Крім того, це одна з основних умов міцного здоров'я та природної краси.

«Питання любові до себе, ніжності жінки, манкощі, тактильності, догляду за собою. Жінка має бути ніжною всюди, кожна частка її тіла» - заявила Саліванчук.

У мережі висловили свою думку, звернувши увагу на зовнішній вигляд Саліванчука:

«Як ти гарна; Неймовірна; Краще за натуральну жіночу красу природа нічого не відтворила. Чи не одяг прикрашає, жінка прикрашає будь-який одяг!; У такої богині все має бути найкраще; Гарна жінка;

Все залишилося тільки оголюватися в Інстаграмі; на таке спокійно дивитись немає сил; Головне в ніжній богині - душа, кохання, розум, опіка, благополуччя, ласка!».

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