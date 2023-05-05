На своїй сторінці в Instagram Андре Тан вирішив влаштувати модний вирок із шанувальниками після важливого світського заходу. За словами дизайнера, зараз є на що подивитися.

На Мet Gala 2023 1 травня традиційно зірки сяяли в образах, які чимало здивували публіку. Захід давно вже прозвали "модним Оскаром".

Щороку в Метрополітен-музей збираються найбільш обговорювані знаменитості світу, які репрезентують вбрання на тему, обрану головним куратором Інституту костюма Ендрю Болтоном. Однак потрапити на сам бал не так просто навіть зіркам: один квиток коштує близько 50 000 доларів.

Цього разу бал був проведений на згадку про Карла Лагерфельда, легендарного модельєра.

«Давайте подивимося на образи зірок – повірте, там є на що подивитись. Приміром, Джаред Лето дуже буквально сприйнято тему вечірки» - зауважив Андре Тан. Він додав, хоч артист і був схожий на аніматора, але галасу наробив чимало.

«На мою думку, ніхто не сподобався 😜; Ніколь Кідман; Наскільки я не люблю Кім Кардаш'ян, але її сукня мені дуже сподобалася; Ніколь Кідман мені сподобалася, дуже ніжна. 😍; Дуа Ліпа; Може тому, що у нас війна;

Особисто мені Кідман сподобалася, але страусів шкода! Не варті жертви цього ефектного вбрання; Сальма Хайєк та Енн Хетеуей дуже сподобалися і Пенелопа Крус ❤; Із каруселі не дуже. А ось взагалі були дуже добрі образи».

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