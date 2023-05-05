Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала відео зі своєї постійної рубрики з підбором вбрання, але нарвалася на критику фоловерів.

Так, спочатку Даша з'явилася у ролику в червоному комплекті спідньої білизни і без сорому продемонструвала ідеальну фігуру. Потім вона почала одягатися, цього разу вона обрала чорну сукню майже до п'ят, поверх якої накинула вільний темний піджак цікавого крою. На ногах дівчини білі шкарпетки і потужні темні лофери, і конкретно це поєднання найбільше обурило шанувальників.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Ой сьогодні дуже подобається". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Одна я звернула увагу на те, що Даша така маленька, мініатюрна, витончена, і тут у вічі впадають здоровені лофери".

"Мені одній білі шкарпетки очі ріжуть?"

"Цікаво розмір лоферів який?"

"До чого тут білі шкарпетки? Або я нічого не розумію? А лофери виглядають на 45-й розмір ноги".

"Розмір взуття як 50-й".

"Не розумію, до чого тут шкарпетки? Не хочу когось образити, але мені, як лякало з городу".

"Ну, не розумію я такий стиль!"

"Щось не дуже".

"Ні, ну шкарпетки там взагалі не в тему, як на мій погляд".

"Супер, але без білих шкарпеток було б краще".

"Ну навіщо той піджак "на виріст" чоловічий. Лофери на ногах як лижі".

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