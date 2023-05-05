Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала відео, на якому зворушила чуттєвим прочитанням вірша.

За словами Даші, подібні відео з віршами для свого блогу вона записувала років 5-6 тому, а тепер вирішила повернутися до цієї рубрики. При цьому дівчина підкреслила, що цей вірш нікому не присвячений, вона просто хотіла підтримати дівчат, яким зараз це потрібно.

У підписі до публікації Квіткова так і написала: "Кожній, кому потрібна зараз підтримка. Р.s. відео нікому не присвячено. записала, бо подобається. Памʼятаю, як років 5-6 назад записувала такі ж вірші в інст. Сьогодні вирішила знову записати".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Даш, звук, подача та сенс, все тут є, давай ще".

"Дуже красиво. Хто написав цей вірш?".

"Євгенія Науменко".

"Це дуже гарно, мурашки".

"Дуже сильно!".

"Мій улюблений вірш".

"Круто, глибоко, зараз, відносини, любов часто пастка для душі, а душа - свобода".

"Які слова... П'ять разів слухала. Це дуже гарно".

"Прям у саме серце. Дуже красиво і сумно".

"Аж мурашки пішли".

"Дуже добрий вірш, у саме серце, мурашки по тілу".

Нагадаємо, "Так я готувалася до туру": Приходько з подругою та шампанським здивувала кадрами з Буковелю.

Як повідомляла Politeka, "Процвітає всупереч": Ребрик приїхала на гастролі і показала, як оживає понівечене війною місто.

Також Politeka писала, що "Я ще тільки вчуся, але…": Тарабарова з донечкою на руках поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.