Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, а нещодавно заявила про розлучення з ще одним нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася милим фото з Києва після чергового візиту до прифронтової зони.

Як видно, на нові фотографії Раміна знята на прогулянці зі своїми маленькими песиками. Вона присіла на літньому майданчику затишного кафе із собаками на руках, а перед ним на столику стоїть чашка кави. На знімку Раміна з'явилася у яскравому червоному пальті, під яким видно білу футболку. Її волосся недбало розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та мила посмішка.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "Дякую нашим захисникам за можливість випити каву в мирному місті. Не дивлячись на те, що росіяни регулярно влаштовують нам безсонні ночі, ми не здамося. Судячи з того, що ви за добу скинули 300.000 грн донатів на банку для військових, українці скоро будуть викладати лекції: "Як ненависть перетворити в ККД" Колись все закінчиться, і це теж. Моя підтримка всім українцям!".

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