Як пише Politeka.net , Мішель Андраде є молодою та популярною співачкою, яка раніше брала участь у ролі ведучої "Орел і Решка". Досить давно артистка не виходила на зв'язок і не розповідала, як зараз мешкає і чи планує нові проекти.

Цього разу ведуча "Орла та Решки" Андраде висловилася в Інстаграм під атмосферним відео з кадрами, які зняла останніми днями.

«Вже цього тижня відбудеться фінал #Eurovision2023. Дуже чекаю та вболіваю за наших хлопців tvorchi_official. Цього року під час конкурсу проводиться музичний флешмоб #helpukrainesong на знак солідарності з Україною.

До 13 травня всі охочі можуть долучитися до флешмобу. У день фіналу «Євробачення-2023» у Національних музеях Ліверпуля люди збиратимуться разом, щоб виконати пісню та донатити, оскільки флешмоб також має намір реалізувати збір на інкубатори інтенсивної терапії новонароджених із кисневим сервоконтролем» - поділилася Мішель Андраде.

«Якщо прислухатись до себе, то знайдеш відповіді на всі запитання! Головне, тримати світло усередині, тоді завжди знайдеш вихід!

Рік тому багато хто з нас не по своїй волі опинився далеко від дому. Навколо – чужі стіни, чужі вулиці. Нічого не зрозуміло, тобі страшно, бо майбутнє суцільний розфокус. Все, що в тебе є, це ти і віра! - писала Мішель Андраде раніше.

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