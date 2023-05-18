Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав випускати англомовні треки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу Макс Барських поділився відео, яке, мабуть, є фрагментами нового кліпу артиста.
Як видно, у ролику, на одному з моментів Макс Барських знято верхи на коні, він впевнено скаче в напівтемряві біля моря. Потім артиста можна побачити вже кидається на морські хвилі і повністю вологого від бризу. При цьому у ролику звучить нова пісня, яку Макс Барських представив шанувальникам разом із фрагментами кліпу.
У підписі до публікації Макс Барських написав: "Я почав експерементувати у створені нової музики, зараз, як ніколи цікаво працювати з різними крієтерами, які вносять нові кольори в мою музику. Дякую @msp_records за те що вивів цей трек на новий рівень!".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Дуже сучасно. Пісня та відео просто кайф!".
"Експериментуй, не зупиняється на досягнутому. Вірю, що ти ще не раз здивуєш мене новими піснями та кліпами".
"Все одно ти найкращий, єдиний і неповторний! Я з тобою, а ти завжди в моєму серці!".
"Макс, щоразу, коли ти викладаєш нове відео, я милуюсь тобою!".
"Класно! І відео, і музика".
"Люблю тебе, такий кліп шикарний. Так хочу потрапити на твій концерт".
"Такий голос! Як свіжий бриз! І кліп, і пісня така насолода! Не можна зупинитися слухати та дивитися!".
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