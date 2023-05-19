Відома співачка Даша Астаф'єва висловилася про важливий день не лише для неї, а й багатьох її близьких.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка з початку війни залишалася у Києві, активно допомагає волонтерам та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Також Астаф'єва часто висловлюється в Інстаграм про своє життя та найважливіші події у житті кожного українця.

«Прокинутися. Очистити зуби. Ласкаво смикнути за вухо собак по черзі. Одягти вишиванку. Виїхати до міста.

Що це змінює у глобальному розумінні? Нічого. Планета й далі полетить навколо зірки еліптичною траєкторією, щоб ти не одягнув. Сонце грітиме. Болота квакатимуть. А під час тривоги твій сусід вийде на балкон силою думки закривати небо – у вишиванці ти чи ні» - написала Астаф'єва.

Після цього вона помітила, але є день, який є важливим для всіх українців. Значення вишиванки не можна переоцінити. У свято одягти її – це як показати, що вірний собі та своєму серцю.

«Це відобразити любов до життя, за яке наші воїни щодня проливають густу кров – червону як орнамент на наших грудях. Це тягнути за ниточку історії нашої культури та розмотати заплутаний клубок у собі. Це говорити українською мовчки. Це знаходить глобальне значення в тому, що важливе для тебе» - пише Астаф'єва.

У мережі поділилися своєю думкою та почуттями під постом Даші Астаф'євої:

«Сьогодні йшла у вишиванці, і на зустріч люди у вишиванках усміхалися, немов це знак «своїх» людей, це так поєднує; Ви така чудова і така гарна! Надягли дітям вишиванки і пішли робити своє; Це у нас на невідомому рівні, на глибокому» - висловили свою думку шанувальники Астаф'євої.

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