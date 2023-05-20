Співачка Надя Дорофєєва вирішила відреагувати на новину про свою вагітність. Зірка опублікувала скрін у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Надю Дорофєєву запідозрили у вагітності. Співачка опублікувала фотографії з нью-йоркського метро", - звучала замітка про Наду Дорофєєву.
"Коли з'їла на ніч мак", - саркастично відреагувала Надя Дорофєєва на новину про себе.
Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А минулого року Надя Дорофєєва розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, після чого пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. Не забуває Надя та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про свої відчуття, коли виступає перед українцями.
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"Не знаю, як це в інших артистів, але мені дуже важко виходити на сцену, особливо коли ми чуємо страшні новини. Перше почуття – все скасувати, закритися і ридати. Але ж саме цього хоче наш ворог, щоб ми всі сховалися, були тихіше , непомітніше просто зникли", - зазначила Надя Дорофєєва.
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Нагадаємо, Дорофєєва спровокувала чутки про вагітність через одну прогулянку
А ще Politeka писала, що Позитив із "Час та Скло" показав, як возз'єднався з Дорофєєвою за кордоном
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва чесно поділилася емоціями після американського туру.