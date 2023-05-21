Зірка "Танців із зірками" Ілона Гвоздьова показала себе та вирішила поділитися особистим. Зірка опублікувала сторіс, де розповіла про самоцензуру через хейт у своєму блозі Інстаграм.

"По-перше зрозуміла, що бути щирим, відкритим і не шліфувати своє інстаграмне життя під стандарти - це складно. Потрібно бути сильною особистістю з міцним стрижнем усередині. Тому іноді потрібно вміти сказати різке слово у відповідь, а не просто проігнорувати!!!" , - написала зірка "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова.

По-друге, за багаторічним танцювальним досвідом і постійними проектами зрозуміла, що загнала себе в кут, з роботи в роботу, з проекту в проект, сім'я, одна вагітність, друга і начебто все класно, все добре - це саме те, чого хотіла я, але є одне але.Я довга година була для всіх крім себе.Завжди готова, завжди підтримати, допомогти і так далі.Вірите чи ні, але цей відпочинок, саме відпочинок, а не робоча поїздка була першою за останні 8 років. нікого крім себе я в цьому не звинувачую, бо все це допускала я сама. Я сама хотіла бути одночасно скрізь і встигнути все", - додала зірка "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова.

Останні новини України:

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танці з зірками" жорстко відповіла українцям на критику

А ще Politeka писала, що Гвоздєва із "Танців із зірками" показала сина, який живе з бабусею

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" звернулася до українців після атаки на Київ.