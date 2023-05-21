"Модель, актриса та співачка з "Квартал 95" Лера Толстолес в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналася, що думає про Олену Кравець."

Лера Товстолес, відома модель та актриса, яка є учасницею комедійного проекту "Жіночий Квартал", розкрила в інтерв'ю Славі Дьоміну своє ставлення до Олени Кравець, своєї колеги. У програмі "Слава+" зірка " Жіночого Кварталу " Валерія Товстолес розповіла , як Кравець покинула проект і які у них були стосунки.

В ході інтерв'ю Лера також згадала про звільнення Олени Кравець із "Кварталу 95".

Вона зазначила, що Кравець – дуже мудра та талановита людина, і вона рада за неї, що вона тепер має свою власну програму на телеканалі ДІМ.

Лера підкреслила, що відхід з команди "Кварталу 95" є природним кроком для кожної зірки, яка прагне нових викликів і розвитку. Вона також зазначила, що у рамках "Жіночого Кварталу" зараз вони говорять правду без цензури і можуть вільно висловлювати себе на сцені, і вона рада всьому, що вони роблять.

"І я за неї дуже тішуся, тому що зараз у неї своя програма, де вона може показати всю свою мінорність. Чому вона пішла? Я думаю, що це нормальний розвиток для кожної зірок, хотіти рухатися далі. Вона стільки була у Кварталі", - Зазначила Лера.

Товстолес також розповіла, як одна конкретна ситуація допомогла їй полюбити себе та позбутися низки комплексів.

Коли Лера Товстолес працювала у модельному бізнесі, їй одразу вказали на її недоліки: шрам на переніссі, рідке волосся, зайву вагу (хоча артистка тоді важила 60 кг і для її зростання це ідеал).

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.