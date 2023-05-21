Співачка Jerry Heil звернулася до українців за допомогою, поділившись у своєму блозі проханням.

Jerry Heil (Яна Шамаєва) звернулася до українців за допомогою. Зірка опублікувала прохання у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Варшава, терміново. Можливо, хтось їде до Києва сьогодні чи завтра. Або хтось може організувати легкову машину до Києва із водієм", - написала Jerry Heil.

До цього у Jerry Heil стався ще один казус. Зірка вирішила змінити локацію виступу, через що частина фанатів загубилася.

"Народ, тільки зрозуміла, що сторіс про зміну локації завантажилися із запізненням. Прошу вибачення у тих, хто не пішов за звуком і чекав на першій точці..: (ще побачимось на концертах", - написала Jerry Heil у своїй публікації).

Варто зазначити, Jerry Heil – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки своєму хіту "Охорона – Скасування". Тепер зірка одна із найпопулярніших виконавиць, яка заспівала безліч хітів, а після повномасштабного вторгнення пісень воєнного часу. Не забуває Jerry Heil і про Інстаграм, де поділилася своєю спільною піснею з Калушем.

"Хтось повернеться додому з війни, хтось повернеться спогадом та піснею. Мета цієї пісні – нагадати про те, що варто щодня пам'ятати, якою ціною нам дається цілісність нашої держави", - написала зірка.

Нагадаємо, Jerry Heil пронизала серця українців словами з нової пісні.

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