Виконавець Володимир Дантес зазначив, що зараз волонтери збирають гроші, які потрібні Дніпру.

Український співак Володимир Дантес займається волонтерською діяльністю та дає благодійні концерти. Під час них він збирає гроші для потреб ЗСУ, а також допомагає лікарням та пожежним частинам. Цього разу кілька годин тому Володимир Дантес попросив українців про допомогу у грошових зборах – допомога потрібна Дніпру.

Так, Володимир Дантес в Інстаграм-Сториз зазначив, що сьогодні вночі російська федерація обстріляла Дніпро. Внаслідок атаки було знищено 20 аварійних автомобілів.

"Якщо раптом забулося, поряд з яким сусідом ми живемо, то сьогодні вони розбали двадцять аварійних автомобілів у Дніпрі. Автомобілів, які рятують життя людей", - розповів Володимир Дантес.

Виконавець зазначив, що зараз волонтери збирають гроші для купівлі нових автомобілів, які рятують життя українців.

"Вони зараз займаються збором коштів на спецтранспорт у країнах Європи. Ви можете перейти на їхній сайт і поширити інформацію про них або скинути донат", - наголосив Володимир Дантес.

Володимир Дантес також додав посилання, куди можна задонатити для покупки аварійних автомобілів.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес заявили, що розлучилися. У січні 2023 року співак повідомив, що вони офіційно оформили розлучення.

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