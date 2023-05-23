Український співак Володимир Дантес займається волонтерською діяльністю та дає благодійні концерти. Під час них він збирає гроші для потреб ЗСУ, а також допомагає лікарням та пожежним частинам. Цього разу кілька годин тому Володимир Дантес попросив українців про допомогу у грошових зборах – допомога потрібна Дніпру.
Так, Володимир Дантес в Інстаграм-Сториз зазначив, що сьогодні вночі російська федерація обстріляла Дніпро. Внаслідок атаки було знищено 20 аварійних автомобілів.
"Якщо раптом забулося, поряд з яким сусідом ми живемо, то сьогодні вони розбали двадцять аварійних автомобілів у Дніпрі. Автомобілів, які рятують життя людей", - розповів Володимир Дантес.
Виконавець зазначив, що зараз волонтери збирають гроші для купівлі нових автомобілів, які рятують життя українців.
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"Вони зараз займаються збором коштів на спецтранспорт у країнах Європи. Ви можете перейти на їхній сайт і поширити інформацію про них або скинути донат", - наголосив Володимир Дантес.
Володимир Дантес також додав посилання, куди можна задонатити для покупки аварійних автомобілів.
Варто зазначити, що у березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес заявили, що розлучилися. У січні 2023 року співак повідомив, що вони офіційно оформили розлучення.
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