Телеведучий Володимир Остапчук показав, як змінилася Емілію, що підросла дочка. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Емілія зробила зачіску, Еван побіг показати кольоровий пластилін. Вчорашні нічні переговори з Торонто", - написав Володимир Остапчук.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість спочатку був одружений з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - дочку Емілію та сина Евана. У 2020 пара розлучилася і Володимир Остапчук відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Після цього зірка неодноразово публічно лаявся з колишньою дружиною, через що виникали проблеми з його можливостями спілкуватися з дітьми. А після початку повномасштабного вторгнення Войченка з Емілією та Еваном поїхали до Канади, де перебувають і зараз. Після цього Володимир Остапчук не мав нагоди поговорити з дітьми, бо колишня дружина його ігнорувала. Вже в серпні минулого року зірка поїхав до Канади і побачився з дітьми, а восени стало відомо, що зірка розлучилася з другою дружиною. Після цього знаменитість вибачився перед першою дружиною і, мабуть,

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