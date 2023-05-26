Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Цибульська поділилася незвичайним відео, на якому показала свою сім'ю та їх проведення часу.

Як видно, вся сім'я зібралася на кухні ввечері – тут і тато артистки, і мама, і її син Нестор, власне вона сама. Сімейство сидить за столом і рано чи пізно починає хором співати. При цьому виходить у них просто чудово і дуже цікаво.

"Хор "вечірній жор", - написала Оля Цибульська в ролику. А у підписі до публікації пожартувала: "Відповідь на численні питання про мою дієту".

"Не можу відірватися від перегляду. Такі вже класні".

"Ви та ваша сім'я це щось, у хорошому сенсі".

"Малий талановитий артист".

"Чудова гармонійна композиція".

"Найкращі! Ні на кого не схожі! Сам собі режисер!".

"Я вас любила, і любитиму, незважаючи на вашу вагу".

"Дуже хороша відповідь".

"Ви круті! Синок то артист".

"Це відео зробило мій вечір".

"Ой, то у вас вся родина така - талановита".

"Боже, як це мило, круто, по-домашньому. Ви супер!"

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