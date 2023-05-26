Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Цибульська поділилася незвичайним відео, на якому показала свою сім'ю та їх проведення часу.
Як видно, вся сім'я зібралася на кухні ввечері – тут і тато артистки, і мама, і її син Нестор, власне вона сама. Сімейство сидить за столом і рано чи пізно починає хором співати. При цьому виходить у них просто чудово і дуже цікаво.
"Хор "вечірній жор", - написала Оля Цибульська в ролику. А у підписі до публікації пожартувала: "Відповідь на численні питання про мою дієту".
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"Не можу відірватися від перегляду. Такі вже класні".
"Ви та ваша сім'я це щось, у хорошому сенсі".
"Малий талановитий артист".
"Чудова гармонійна композиція".
"Найкращі! Ні на кого не схожі! Сам собі режисер!".
"Я вас любила, і любитиму, незважаючи на вашу вагу".
"Дуже хороша відповідь".
"Ви круті! Синок то артист".
"Це відео зробило мій вечір".
"Ой, то у вас вся родина така - талановита".
"Боже, як це мило, круто, по-домашньому. Ви супер!"
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